Политзаключенного Александра Плескацевича перевели с «химии» в бобруйскую колонию 5.12.2022, 16:57

Александр Плескацевич

Он провел 20 суток в ШИЗО.

Политзаключенного Александра Плескацевича 16 июня после 20 суток в ШИЗО перевели в могилевскую тюрьму. Сообщалось, что в учреждение его привезли с многочисленными следами побоев.

Теперь «Вясне» стало известно, что политзаключенному ужесточили наказание — его перевели из ИУОТ в исправительную колонию № 2.

Напомним, Александра осудили по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК («Хулиганство») за то, что он оставил надписи и раскрашивал белой и красной красками дома, столбы и сооружения в своей деревне. В ноябре в суде Ляховичского района состоялся суд по делу о «взыскании задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги и (или) плате за пользование жилым помещением» в ИУОТ № 43. Результат пока неизвестен.

Поддержите политзаключенного: ИК № 2, 213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1, Александр Иосифович Плескацевич

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