Tesla Cybertruck сможет заряжаться всего за пару минут 4 5.12.2022, 17:55

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Компания ради этого перестроит всю свою зарядную сеть.

Tesla обещает сократить время зарядки еще не выпущенного в серию пикапа Cybertruck всего до нескольких минут.

Серийная версия пикапа Tesla Cybertruck получит зарядную систему от электрического грузовика.

«На пикапе мы применим ту же мегаваттную систему зарядки, что и на магистральном тягаче Semi», – приводит слова главы Tesla Илона Маска издание Autocar.

Бортовой компьютер грузовика Tesla Semi поддерживает токи мощностью до 1000 кВт. И восполняет резервы своих огромных батарей с нуля до 70% всего за полчаса.

Пикап же с аналогичной системной и прошивкой, но более компактными батареями, на зарядку потратит всего несколько минут.

Правда, есть один неудобный для Tesla момент. Придется перестроить сеть зарядных станций – в Америке и Европе. Развертывание зарядных станций рекордной мощности под названием Supercharger компания начнет в 2023 году.

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