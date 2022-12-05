ВСУ ликвидировали многодетного коммуниста из Новосибирской области 13 5.12.2022, 19:24

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Оккупант находился в звании гвардии подполковника.

Член партии КПРФ из Новосибирского района, гвардии подполковник Евгений Лоскутов ликвидирован в Украине. О его гибели сообщает сайт КПРФ.

— В 2002 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище, служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, прошел путь от командира парашютно-десантного взвода до начальника разведки бригады. Трижды участвовал в командировках на Северном Кавказе, выполнял боевые задания в Сирии, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, другими знаками отличия, — говорится в сообщении партии.

Оккупанту на момент гибели было 37 лет. Он состоял в первичной организации «Мочищенская» Новосибирского местного отделения КПРФ.

У Лоскутова осталась жена и четверо детей.

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