Второй немецкий импортер газа потребовал от «Газпрома» возместить убытки 4 5.12.2022, 20:19

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С начала сентября российская компания прекратила поставки по газопроводу «Северный поток-1».

Немецкая энергетическая компания RWE подала заявление в арбитражный суд против «Газпрома» в связи с недопоставками газа. Представитель компании подтвердил это изданию Handelsblatt, не раскрывая деталей иска.

RWE стала второй компанией, которая требует оплаты от «Газпрома» в суде. На прошлой неделе концерн Uniper — крупнейший импортер газа Германии — подал иск в Стокгольмский арбитраж с аналогичными требованиями.

И Uniper, и RWE подписывали фиксированные контракты с «Газпромом». С начала сентября российская компания прекратила поставки по газопроводу «Северный поток-1» в Германию. Таким образом, немецким контрагентам пришлось закупать газ на мировом рынке по высоким ценам и продолжать поставлять его коммунальным службам и другим потребителям на заранее согласованных условиях. В случае Uniper это привело к дополнительным расходам в размере 11,6 млрд евро. Компания подчеркивает, что это не окончательная сумма: она будет увеличиваться до конца 2024 года.

В случае с RWE недопоставленные объемы газа сравнительно невелики. В то время как Uniper должен был получать около 200 тераватт-часов газа из России, RWE ожидала, что к 2023 году объем поставок составит всего 15 тераватт-часов. При этом компания успела получилть часть топлива. По оценкам аналитика Гвидо Хойманна из Metzler Bank, убытки RWE, вероятно, составили примерно миллиард евро. Компании пришлось закупать недостающий объем газа на рынке по дополнительной цене около 100 евро за мегаватт-час.

Другие импортеры газа тоже могут попытаться получить компенсации от «Газпрома», прогнозирует Handelsblatt. Газета упоминает бывшую немецкую «дочку» «Газпрома», которая сейчас под именем Sefe принадлежит немецкому государству: она изучает «существующие и будущие претензии в связи с прекращением поставок газа». Третий по величине немецкий импортер газа VNG также сообщил Handelsblatt, что изучает все варианты для «максимального ограничения ущерба», который несет в связи с недопоставками газа.

«Газпром» уже объявил претензии Uniper незаконными и планирует защищать свои интересы. Компания не признает нарушение контрактов и правомерность требований о возмещении убытков. Однако это не означает, что немецким контрагентам ничего не достанется, отмечают собеседники Handelsblatt. Юрист по энергетике Анна фон Бремен из берлинской юридической фирмы Raue напомнила про Стокгольмский арбитражный регламент, согласно которому даже в случае отказа «Газпрома» представлять свою позицию, разбирательство все равно может быть продолжено. Она также ссылается на Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений: «У „Газпрома“ есть сотни дочерних компаний в США и Европе. Теоретически их можно было арестовать».

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