Белорусы получили в Литве больше 22 тысяч видов на жительство с начала года 5.12.2022, 21:02

Еще 5127 белорусов в этом году продлили свои ранее выданные виды на жительство.

За одиннадцать месяцев 2022 года граждане Беларуси получили в Литве 22 890 разрешений на временное проживание и видов на жительство. Об этом сообщили 5 декабря в Департаменте миграции Литвы, передает BNS.

Еще 5127 белорусов в этом году продлили свои ранее выданные виды на жительство.

Для сравнения, в 2021-м граждане Беларуси получили в Литве 15 318 видов на жительство и продлили 5232.

Кроме того, за январь-ноябрь 2022 года белорусам была выдана 19 641 национальная виза Литвы, а за прошлый год — 21 360 национальных виз.

Департамент миграции также привел аналогичные данные для граждан России. Так, в этом году россияне успели получить в Литве 3415 видов на жительство и продлить 1250. За весь прошлый год им было выдано 2062 вида на жительство и продлено 1572. Литовских национальных виз россияне за этот год получили 2769, за прошлый — 2858.

Департамент миграции Литвы озвучил данные цифры в связи с нововведениями в процессе выдачи видов на жительство и национальных виз гражданам Беларуси и России. Теперь им нужно будет заполнять дополнительную анкету и письменно излагать свою позицию по вопросу российской агрессии в Украине.

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