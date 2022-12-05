ВСУ ударили по базе оккупантов в «ЛНР»
- 5.12.2022, 21:23
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Минимум 15 оккупантов ранены.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Алчевску в так называемой «Луганской Народной Республике», в результате, по предварительным данным, три оккупанта погибли, еще 15 пострадали. Об этом 5 декабря сообщил главарь «администрации» города Альберт Апшев.
Как сообщил главарь, удар был нанесен из РСЗО HIMARS.
«На данный момент, предварительно, один человек погиб, два человека, предположительно, тоже погибли — находятся под завалами. МЧС занимается извлечением. Также у нас пять травмированных в тяжелом состоянии, еще более 10 обратились за первой медицинской помощью», — сообщил Апшев.