ВСУ ударили по базе оккупантов в «ЛНР» 5.12.2022, 21:23

3,304

Минимум 15 оккупантов ранены.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Алчевску в так называемой «Луганской Народной Республике», в результате, по предварительным данным, три оккупанта погибли, еще 15 пострадали. Об этом 5 декабря сообщил главарь «администрации» города Альберт Апшев.

Как сообщил главарь, удар был нанесен из РСЗО HIMARS.

«На данный момент, предварительно, один человек погиб, два человека, предположительно, тоже погибли — находятся под завалами. МЧС занимается извлечением. Также у нас пять травмированных в тяжелом состоянии, еще более 10 обратились за первой медицинской помощью», — сообщил Апшев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».