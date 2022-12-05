Украинские воины уже недалеко от Кременной 1 5.12.2022, 21:52

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Ожидаются хорошие новости от Генштаба.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины уже находятся недалеко от Кременной.

В эфире телемарафона он заявил, что стоит ждать хороших новостей от Генштаба ВСУ.

По словам Гайдая, Кремль поставил российским оккупантам задачу захватить Бахмут. Из-за этого они пытаются оккупировать все населенные пункты между ним и Лисичанском.

Кроме того, захватчики штурмуют Белогоровку, чтобы создать там плацдарм для наступления. Глава ОВА добавил, что шестеро пожилых людей продолжают там жить несмотря на постоянные атаки россиян. Сейчас их пытаются уговорить покинуть дома, но даже обращения их родных пока не подействовали.

Гайдай отметил, что все обещания интервентов по восстановлению коммуникаций в захваченных городах оказались мыльным пузырем. В таких населенных пунктах не работает система отопления, а электроподстанции остаются без ремонта.

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