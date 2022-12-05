ВСУ ликвидировали тренера по боксу из Ярославля

В минувшие выходные стало известно еще о двух жителях Ярославской области, ликвидированных в Украине. Это ярославец, тренер по боксу Михаил Колдоркин и уроженец села Микляиха, ныне также житель областного центра Алексей Соколов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские СМИ.
Оккупант Колдоркин долгое время работал в спортклубе «Белый Медведь» тренером по боксу и кикбоксингу. Ликвидирован в ходе боев в составе отряда СОБР.
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