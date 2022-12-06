ISW: Взрывы на авиабазах РФ могут сорвать планы РФ 5 6.12.2022, 8:16

5,202

Украина может бить по российским тылам.

Взрывы, которые произошли 5 декабря на двух стратегических аэродромах в России, могут сорвать кампанию РФ из атак на объекты инфраструктуры и энергосетей Украины.

Об этом отмечают аналитики Института изучения войны (ISW). Они высказывают мнение, что удары по российским стратегическим авиабазам «Энгельс-2» и «Дягилево» 5 декабря, вероятно, могли нанести украинцы.

Эти удары нанесли незначительные повреждения, однако «показали способность Украины бить по российским тылам, и, возможно, сорвать кампанию ударов по украинской инфраструктуре», говорят в ISW.

Авиабаза «Энгельс-2» расположена в Саратовской области России на расстоянии около 507 километров от территории Украины, авиабаза «Дягилево» – в Рязанской области примерно в 724 километрах от Украины.

Отмечается, что, согласно сообщениям Минобороны РФ и ряда блогеров, для этих атак могли использовать беспилотники.

На обеих авиабазах расположены элементы российского флота стратегических бомбардировщиков. Эти воздушные суда россияне используют для того, чтобы обстреливать Украину.

Напомним, украинские власти официально пока не взяла на себя ответственность за удары.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».