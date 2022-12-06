Дизайнер представил концепт нового суперкара Lamborghini 4 6.12.2022, 9:13

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фото: Cesar Olivera

Автомобиль выполнен в стиле минимализма.

Дизайнер Ford Сезар Оливера всегда был поклонником Diablo SE30 и SE30 Jota, поэтому он разработал новый концепт Lamborghini Ravietta.

Автомобиль включает в себя элементы характерного дизайна Lamborghini: стеклянная крыша, камеры, направленные на водителя, и вертикально расположенные выхлопные трубы. В целом дизайн представляет попытку примирить классический дизайн Lamborghini V12 с современной эстетикой минимализма, пишет Naked science.

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