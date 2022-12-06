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В Минске закрылся Консульский отдел посольства Польши

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  • 6.12.2022, 12:11
  • 7,660
В Минске закрылся Консульский отдел посольства Польши

Белорусы не смогут пока податься на польскую визу.

По санитарным причинам, связанным с пандемией covid-19, Консульский отдел посольства Республики Польша в Минске временно закрыт с 7 по 13 декабря и не принимает посетителей.

Консульский отдел не принимает уже согласованных заявителей, не устанавливает новые сроки подачи заявлений на визу и не принимает заявлений о продлении срока действия Карты поляка.

«Чтобы назначить повторный визит следите за сообщениями на сайте или свяжитесь с нами по электронной почте после 13 декабря. Приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщили в Консульской отделе.

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