Дело Дарьи Лосик направили в суд
- 6.12.2022, 13:31
Политзаключенной грозит до семи лет.
Жену осужденного на 15 лет блогера Игоря Лосика Дарью обвиняют в том, что она дала интервью телеканалу «Белсат», который в Беларуси признан «экстремистским формированием». Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Вот в каких формулировках Генпрокуратура прокомментировала дело Дарьи Лосик: «позиционировала себя как жену «политзаключенного», «дала личную негативную оценку государственным органам», «сообщила, что ее муж осужден незаконно».
Напомним, что Дарья Лосик была задержана 18 октября, семья воспитывает четырехлетнюю дочь — она сейчас с родителями Дарьи.
Мужа Дарьи Игоря Лосика в декабре 2021-го осудили по «делу Тихановского» на 15 лет лишения свободы.