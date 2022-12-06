Политзаключенному Валентину Мицкевичу присудили три года «домашней химии» 6.12.2022, 16:59

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Приговор вынесла судья Юлия Чиж.

В Фрунзенском суде Минска 2 декабря осудили политзаключенного Валентина Мицкевича по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса, сообщают правозащитники.

Судья Юлия Чиж назначила Валентину 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»).

Валентина Мицкевича задержали в конце сентября 2022 года, через два месяца после его жены, политзаключенной Дианы Мицкевич. Его обвинили в участии в акциях протеста (ст. 342 Уголовного кодекса) и поместили в СИЗО.

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