В ЧВК «Вагнер» попросился бывший солдат, который в 2019-м убил восемь сослуживцев

В ЧВК «Вагнер» попросился бывший солдат, который в 2019-м убил восемь сослуживцев3
- 6.12.2022, 23:40
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Рамиль Шамсутдинов был приговорен к 24,5 годам лишения свободы.
Бывший солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов, отбывающий наказание за убийство 8 сослуживцев, попытался записаться из тюменской колонии в ЧВК «Вагнер», сообщает Baza.
Шамсутдинов попал в список частной военной компании, но его не взяли. Ему сказали, что «народу уже и так много» и он пока не нужен.
В 2019 году он застрелил своих сослуживцев в Забайкальском крае, где проходил срочную службу.
Во время смены караула в поселке Горный рядовой взял автомат АК-74 и расстрелял восемь человек, еще двое получили ранения. После стрельбы Шамсутдинов сдался. Адвокат солдата тогда говорил, что он подвергался физическому и моральному насилию.
В начале 2021 года суд признал Шамсутдинова виновным в массовом убийстве. Его приговорили к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.