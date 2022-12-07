Эрдоган выдвинул Путину ультиматум перед началом операции в Сирии 1 7.12.2022, 8:28

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Турция поставила перед Россией условия и утсановила срок их выполнения.

Турция поставила перед Россией и США условия — армии Сирийских демократических сил должны быть выведены из городов из Манбиджа, Тель-Рифаата и Айн-эль-Араба, расположенных на севере Сирии. В таком случае Анкара откажется от наземной военной операции в Сирии, пишет «Аль-Джазира» со ссылкой на турецкого источника.

По его словам, Турция установила срок, в который курдские силы должны покинуть эти города.

США предложили альтернативу: реструктуризировать альянс Сирийских демократических сил и предоставить большую роль арабскому населению в управлении Манбиджем, Тель-Рифаатом и Айн-эль-Арабом, рассказал источник издания.

Россия же выдвинула Турции встречные условия: взамен на определенные шаги Турции, связанные с Украиной, она готова пойти на политические уступки в Сирии, говорит источник телеканал. Однако о каких именно шагах со стороны Анкары шла речь он не уточняет. При их выполнения Россия согласилась снять контроль с некоторых районов в Алеппо и Айн-эль-Араб, чтобы облегчить Турции ввод войск, добавил источник «Аль-Джазира».

20 ноября Турция начала операцию «Коготь-меч» против курдских отрядов группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК) на севере и северо-востоке Сирии. Власти Анкары обвинили РПК в теракте в Стамбуле, который произошел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль. РПК же обвинения отрицала.

Турция нанесла авиационные и артиллерийские удары по позициям курдских подразделений в сельской местности провинций Алеппо, Эль-Хасаки и Ракки. Президент Реджеп Эрдоган предупреждал, что вскоре последует и наземная операция турецких войск.

«Сколько сил сухопутных войск должно быть задействовано в [наземной] операции, наши соответствующие подразделения, Минобороны и Генштаб решат вместе. Мы проведем консультации, а затем предпримем соответствующие шаги. Мы уже установили дипломатические отношения со странами, которые здесь присутствуют, и мы предприняли и предпринимаем соответствующие шаги», — говорил турецкий лидер.

Эрдоган также обвинил Россию в невыполнении своих обязательств в регионе. Он напомнил, что по Сочинским соглашением 2019 года на России лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии. «Они были обязаны очистить территорию от террористов. К сожалению, несмотря на то, что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали», — сказал турецкий лидер в интервью газете Daily Sabah.

Речь шла о соглашении, достигнутом на встрече Владимира Путина и Эрдогана. Согласно нему, в районе устанавливался режим прекращения огня, Россия и Турция должны были проводить совместные военные патрули. Кроме того, по нему от турецкой границы должны были быть отведены силы курдов. Помочь их вывести должны были российская военная полиция и сирийская пограничная служба.

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