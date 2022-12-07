ВСУ залпом накрыли подразделение ЧВК «Вагнер» – оккупант отлетел на 20 метров 4 7.12.2022, 8:41

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Остановившись на несколько секунд, россияне допустили фатальную ошибку.

В Интернете опубликовано видео охоты ВСУ за подразделением ЧВК «Вагнер», которое было разбито точечным залпом украинской артиллерии.

Скопление российских военных ликвидировали при отступлении после получения координат с воздуха - бегство россиян фиксировал зависший в воздухе дрон.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

По всей вероятности, россияне отступали после боевого столкновения с украинскими военными, пытаясь спасти раненых.

Остановившись на несколько секунд, россияне допустили фатальную ошибку: в место их скопления прилетел снаряд, все, попавшие в зону его поражения, погибли.

При этом на видео можно заметь, как тело одного из погибших отлетает на несколько десятков метров в сторону. Часть выживших наемников прячется в окоп, где ВСУ накрывают и их.

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