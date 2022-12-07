ВСУ залпом накрыли подразделение ЧВК «Вагнер» – оккупант отлетел на 20 метров

ВСУ залпом накрыли подразделение ЧВК «Вагнер» – оккупант отлетел на 20 метров4
- 7.12.2022, 8:41
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Остановившись на несколько секунд, россияне допустили фатальную ошибку.
В Интернете опубликовано видео охоты ВСУ за подразделением ЧВК «Вагнер», которое было разбито точечным залпом украинской артиллерии.
Скопление российских военных ликвидировали при отступлении после получения координат с воздуха - бегство россиян фиксировал зависший в воздухе дрон.
Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».
По всей вероятности, россияне отступали после боевого столкновения с украинскими военными, пытаясь спасти раненых.
Остановившись на несколько секунд, россияне допустили фатальную ошибку: в место их скопления прилетел снаряд, все, попавшие в зону его поражения, погибли.
При этом на видео можно заметь, как тело одного из погибших отлетает на несколько десятков метров в сторону. Часть выживших наемников прячется в окоп, где ВСУ накрывают и их.