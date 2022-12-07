закрыть
7 декабря 2022, среда, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ залпом накрыли подразделение ЧВК «Вагнер» – оккупант отлетел на 20 метров

4
  • 7.12.2022, 8:41
  • 5,898
ВСУ залпом накрыли подразделение ЧВК «Вагнер» – оккупант отлетел на 20 метров

Остановившись на несколько секунд, россияне допустили фатальную ошибку.

В Интернете опубликовано видео охоты ВСУ за подразделением ЧВК «Вагнер», которое было разбито точечным залпом украинской артиллерии.

Скопление российских военных ликвидировали при отступлении после получения координат с воздуха - бегство россиян фиксировал зависший в воздухе дрон.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

По всей вероятности, россияне отступали после боевого столкновения с украинскими военными, пытаясь спасти раненых.

Остановившись на несколько секунд, россияне допустили фатальную ошибку: в место их скопления прилетел снаряд, все, попавшие в зону его поражения, погибли.

При этом на видео можно заметь, как тело одного из погибших отлетает на несколько десятков метров в сторону. Часть выживших наемников прячется в окоп, где ВСУ накрывают и их.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников