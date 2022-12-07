Украинский спецназ показал коллекцию лучших ударов по военной технике РФ 7.12.2022, 9:31

Опубликованы уникальные кадры «работы» ВСУ по врагу.

В сети появилось видео, на котором зафиксировано несколько удачных операций по ликвидации живой силы противника. Подборка – авторского полка спецназначения.

Информация обнародована в Telegram-канале «Оперативный ВСУ».

В комментарии к сообщению указывается, что на видео – несколько удачных спецопераций, проделанных в разное время:

Бойцы показывают момент запуска дрона, который должен лететь на позиции армии рф. Время съемки – лето или ранняя осень.

Следующий кадр – примерно 12-13 тел: российские солдаты пали после визита украинского беспилотника. Есть тела целые, есть частями. Опубликованная фотография – заблюренная, но на видео все видно лучше.

Пример работы оператора. На экране, размером с пол листа бумаги, виден населенный пункт с полностью разрушенными зданиями. Посреди улицы дымит русская бронемашина.

Трое оккупантов «прилегли» где-то в поле в Украине.

Три точных удара по позициям армии РФ: над местом базирования россиян – два столба пламени и дыма.

Поле, покрытое двумя десятками воронок, рядом на дороге – вражеская техника, которая через мгновение взрывается.

Еще один удар по танку РФ, который затаился на границе между полями.

Танк, к сожалению, спасся – мигом рванул бежать, протаранив еще одну российскую бронемашину.

Но от следующего удара арты – вспыхнул и взорвался.

Танк, возле которого ползком убегает российский оккупант – похоже, несколькими секундами раньше туда прилетел украинский снаряд.

Российский окоп – ночная съемка. В окопе – россиянин. На голову россиянину дрон выпускает гранату, взрывающуюся прямо в окопе.

Танк в огне.

Отработка по позициям среди населенного пункта. Дым и пламя довольно впечатляющие – , возможно, попали в состав топлива или БК.

Граната летит в оккупанта, который замаскировался среди развалин. Маскировка не помогла – кроме гранаты ВСУ взорвался БК, который бросил с себя россиянин.

Нашлась граната для БМП армии РФ.

Ночные удары по складам РФ: на видео – огонь от предыдущих ударов, также в кадр попадает украинский снаряд, который мгновенно попадает в цель

В подборку вошли кадры, на которых ликвидировано около двух десятков единиц живой силы армии РФ, з десяток единиц военной техники, несколько складов с техникой и БК.

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