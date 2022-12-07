Разоблачена масштабная афера с вагонами на Белорусской железной дороге 7.12.2022, 9:35

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Коррупционеров крышуют кураторы из КГБ.

Ни для кого не секрет, что на БелЖД с завидным постоянством не хватает вагонов под погрузку грузов. Эта проблема касается большинства видов вагонов и, соответственно, грузовладельцев, сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Каждый клиент хорошо знает, что если вагонов под погрузку нет, и БелЖД не выполняет принятые на себя в рамках месячных планов обязательства, есть определенные должностные лица, решающие такие задачи в персональном, так сказать «клиентоориентированном» порядке.

И тут выстроена целая система, как в сегментах влияния по вертикали БелЖД, так и в ежедневной работе руководителей службы перевозок (Д), включая Центр управления перевозками (ЦУП), начальников отделов перевозок отделений (НОДН) и начальников станций (ДС). Ежедневные утренние подготовки к планеркам у этих руководителей в первую очередь начинаются с контроля выполнения их заданий по обеспечению вагонами конкретных клиентов. И лишь потом уделяется внимание остальным. Зачастую данные руководители даже не прикрываются общими задачами, а прямо указывают на «особую важность» конкретного вагона для конкретного клиента. В течение дня и даже ночи руководство Д и НОДН требует докладов по проследованию именно этого порожняка под погрузку. А плохо справляющийся с персональными заданиями персонал неизбежно подвергается наказаниям. Напротив, если «нужные» вагоны доставлены, работник может и основной план «провалить», не трагедия, главное понимать «приоритеты». Тут все логично – персональную оплату нужно отрабатывать.

Нижний уровень таких «решал» – начальник станции (ДС). Его возможности по внеочередному предоставлению вагонов зависят как от персоналии – насколько ДС «близок» к руководству НОДН или даже службы Д, так и от «значимости» станции и/или клиента, чьи интересы вдруг становятся приоритетными для работников БелЖД.

Средний уровень – начальник отдела перевозок отделения, условная автономность решений которого также зависит от степени «признания» как руководителями отделения, так и руководством службы Д.

Верхний и самый главный уровень – руководство службы Д. Безусловно, вопросы обеспечения вагонами гарантированно решаются через руководителей БелЖД, контролирующих эти вопросы непосредственно. Но тут работают иные механизмы и мотивации – более глобальная и системная коррупция, доступная лишь для избранных клиентов. Но в целом политику влияния различных уровней вертикали БелЖД на «решение вопросов» определяет в основном руководство службы Д, однако здесь также присутствуют и имеют значение интересы руководителей конкретных отделений дороги (НОД). По-простому говоря придерживаются принципа – что-то «решают» в Д, остальное в НОД.

Интересен еще и такой момент, что в естественные периоды профицита отдельных видов вагонов, руководители Д, «в искреннем порыве» принести благо БелЖД, отдают часть вагонов другим железнодорожным администрациям в порядке «вагонной помощи», создавая искусственный дефицит и обеспечивая собственную «значимость» в решении вопросов и… сохраняя свою «вторую зарплату». Кстати и весь коллектив причастных «движенцев» радеет за подобные меры, так как это помогает выполнять показатели, влияющие на их немалые премии.

Размер «ставок» за такую «услугу» от 30-60$ за крытый вагон, до 300$ за платформу-автомобилевоз (т.н. «сетку»).

Особо отметим, что так называемые «кураторы» БелЖД» от КГБ прекрасно осведомлены о происходящем, но не пресекают этого и даже не пытаются, используя этот инструмент для «решений вопросов» своих «прикормленных» клиентов, многие из которых выходцы из указанной силовой структуры.

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