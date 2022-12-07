Украинская пехота уничтожила оккупантов, прятавшихся среди разрушенных зданий
- 7.12.2022, 10:50
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Беспилотник показал видео успешного боя.
Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили трех отстреливавшихся оккупантов, спрятавшись среди остатков разрушенных зданий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты успешного боя, зафиксированные из беспилотника, бойцы опубликовали в соцсетях.
«Пехотинцы 59-й бригады ВСУ на Донецком направлении отправили очередных оккупантов в ад!» - говорится в сообщении к видео.