Ученые выяснили, кто из попугаев самый талантливый «говорун» 1 7.12.2022, 11:09

Некоторые птицы понимают, что и когда говорить.

Попугаи известны своими талантами в области имитации человеческой речи. Но кто из многочисленных видов этих пернатых самая настоящая «птица-говорун», «отличающаяся умом и сообразительностью»? Теперь ученые знают ответ на этот вопрос.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Попугаи способны повторять человеческие звуки и слова, но насколько хорошо они это делают? Сколько слов в среднем запоминает «говорящий» попугай, правда ли, что самки учатся хуже самцов, расширяется ли словарный запас птицы с возрастом, — на все эти вопросы решили ответить американские исследователи, которые провели крупнейший сравнительный анализ вокальных возможностей 73 видов попугаев.

Данные сорбали в рамках общественного научного проекта «Что говорит Полли?» (What Does Polly Say?): владельцы попугаев заполняли стандартную анкету, сообщая о числе человеческих слов и фраз, используемых их попугаями, о насвистываемых птицами мелодиях и использовании звуков человеческой речи в контексте. Это позволило получить сведения почти о 900 птицах.

Оказалось, вокальные возможности «Полли» зависят от многих факторов, например от вида попугая: некоторые птицы, в частности жако, запоминали в среднем около 60 слов, амазоны и какаду — 20-30 слов, а вот кореллы и неразлучники охотнее имитировали звуки, а не слова. В то же время словарный запас почти не зависел от возраста птицы: 50-летние и пятилетние птицы одного вида были одинаково «красноречивы».

Что касается пола, то тут результаты разнились в зависимости от вида: у некоторых попугаев одинаково охотно повторяли слова и самцы, и самки, у волнистых попугайчиков самцы оказались «говорливее» самок, а у желтоголовых амазонов, напротив, самки разговаривали охотнее самцов. Впрочем, исследователи не исключают, что в этом вопросе их данные могут быть искажены самими владельцами птиц: 74 процента опрошенных, не уверенных в поле своих питомцев, указали их как самцов.

Также исследователи отметили, что большинство птиц (около 89 процентов) произносили слова и звуки не случайным образом, а в соответствующем контексте: например, заявляя «Пора кушать» при виде накрываемого обеденного стола. Иными словами, птицы не просто «попугайничают», но и понимают, что и когда говорить. Полученные данные могут послужить основой для исследований физиологических, нейробиологических и эволюционных основ акустической коммуникации в природе.

