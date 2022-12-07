Mercedes представил самый быстрый S-класс в версии AMG 2 7.12.2022, 11:53

2,196

До сотни седан разгоняется за 3,2 секунды.

В 2023 году линейка гибридов AMG расширится за счет Mercedes-AMG S 63 E Performance. Мало того, что это самый большой из гибридов AMG по размеру, основанный на флагманском седане бренда, он также получит самый большой крутящий момент и самый емкий аккумулятор, пишет ixbt.com.

Компоновка трансмиссии очень похожа на GT 63 SE Performance, автомобиль будет оснащен 4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 603 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Он соединен с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Сзади находится электродвигатель мощностью 188 л.с. с собственной двухскоростной коробкой передач и дифференциалом повышенного трения с электронным управлением. Комбинированная мощность силовой установки составляет 791 л.с. и 1430 Нм крутящего момента.

Mercedes-AMG S 63 E Performance может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 289 км/ч. У автомобиля увеличенная версия аккумуляторной батареи с жидкостным охлаждением от моделей GT 63 и C 63 E Performance на 13,1 кВт•ч. В полностью электрическом режиме авто сможет разгоняться до 140 км/ч и проезжать до 30 км.

Тормоза были заменены на 15,7-дюймовые роторы с шестипоршневыми суппортами спереди и 15-дюймовые роторы с однопоршневыми суппортами сзади. Дополнительные распорки были добавлены к шасси с обеих сторон. Автомобиль оснащен активной пневматической подвеской с электронно-регулируемыми амортизаторами и активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Амортизаторы были перенастроены с большей разницей между спортивными и комфортными настройками. Управление задними колесами стандартное, как и активные опоры двигателя.

Автомобиль получил решетку AMG с вертикальными прорезями, еще одну новинку для S-класса. Значок AMG заменяет звезду на капоте Mercedes. Установлены более агрессивные нижняя панель и боковые юбки, а также 21-дюймовые колеса. В салоне нас встречают уникальные варианты строчки, цвета и отделки, а также спортивный руль AMG.

Mercedes-AMG S 63 E Performance поступит в продажу в течение года и станет одной из самых дорогих предлагаемых моделей S-класса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».