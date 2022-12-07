Закрывается единственный в Беларуси магазин Timberland
- 7.12.2022, 12:03
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Товар попробуют распродать с помощью скидок.
В Instagram магазина бренда Timberland в Беларуси появилось сообщение о закрытии.
«Дорогие друзья! Вынуждены сообщить Вам важную новость! Магазин Timberland — закрывается! Пять лет мы были вместе с вами! Но, настало время прощаться! Магазин Timberland, единственный в Беларуси, закрывается!» —говорится в сообщении.
Это единственный магазин популярного бренда обуви и одежды в нашей стране.
Последние рабочие дни торгового объекта — 16−17 декабря. Товар попробуют распродать с помощью скидок.