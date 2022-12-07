Стрелявший по русским полицейским из пулемета дезертир оказался зеком из ЧВК «Вагнера» 11 7.12.2022, 12:16

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При задержании он оказал сопротивление.

В Ростовской области РФ задержан мужчина, открывший огонь по сотруднику полиции из пулемета. Об этом сообщил российский губернатор Василий Голубев.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — написал российский чиновник в своем телеграм-канале.

По информации телеграм-канала Baza, дезертиром, открывшим огонь по полицейским, оказался боец ЧВК Вагнера. Издание пишет, что подозреваемый Павел Николин отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК. 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал.

6 декабря его заметили недалеко от завода в Новошахтинске — Николин напал на полицейских и открыл по ним стрельбу из пулемета Калашникова. Мужчина ранил одного сотрудника в таз, а затем скрылся. Его искали около суток и нашли в заброшенной свиноферме. При задержании Николин пытался оказать сопротивление.

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