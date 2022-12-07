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Режим Лукашенко вводит смертную казнь за «измену государству»

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  • 7.12.2022, 12:32
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Режим Лукашенко вводит смертную казнь за «измену государству»

Расстреляют ли диктатора за работу на Кремль?

Режим Лукашенко решил ввести смертную казнь за «измену государству». Так называемая палата представителей приняла законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».

Согласна нему, смертная казнь, может быть применена к изменившему государству должностному лицу или военнослужащему.

«В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом Закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. В этой связи приводятся в соответствие также статьи 58 и 59 УК», — говорится в комментарии пресс-службы «палатки».

Напомним, Беларусь — единственное государство в Европе, где не введен мораторий на смертную казнь. Стоит отметить, что Лукашенко, который активно работает на Кремль, продавая белорусский суверенитет, может сам быть расстрелян за «измену государству».

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