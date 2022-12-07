НАТО: Россия готовит масштабное наступление на Украину этой весной

НАТО: Россия готовит масштабное наступление на Украину этой весной1
- 7.12.2022, 13:38
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Именно поэтому Кремль хочет «заморозить» войну.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовится к масштабному наступлению весной. По этой причине Кремль пытается «заморозить» войну сейчас, так как российская армия нуждается в передышке, пишет Financial Times.
Генсек Альянса считает, что условий для мирного урегулирования войны в Украине нет, а западные союзники продолжат поставлять оружие Киеву.
«Чем больше мы хотим мирного решения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине», — сказал Столтенберг.
Также Столтенберг заявил, что в столицах стран НАТО «постоянно обдумывают, какие системы (вооружения) мы хотят поставить» Киеву.
Как писал сайт Charter97.org, один из возможных вариантов нового наступления на Украину — с территории Беларуси.