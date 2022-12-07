закрыть
7 декабря 2022, среда, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский оккупант Монгуш из автомата расстрелял сослуживцев

10
  • 7.12.2022, 13:52
  • 12,254
Российский оккупант Монгуш из автомата расстрелял сослуживцев

Бойня произошла в полевом лагере военных РФ в Украине.

В одном из полевых лагерей российских оккупантов в Украине военный РФ в ходе пьяной ссоры открыл огонь из автомата, застрелив своего сослуживца.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на материалы Абаканского гарнизонного военного суда РФ.

13 июня 2022 года произошел конфликт между пьяным военнослужащим и другими солдатами. Сержант Монгуш решил навести порядок и начал стрелять в воздух из автомата, заряженного боевыми патронами. Об этом идет речь в материалах Абаканского гарнизонного военного суда РФ.

Отмечается, что на сержанта со спины накинулся другой российский военнослужащий и обхватил его сзади за предплечья.

«При этом Монгуш, не выпуская автомат из рук, непроизвольно направил его стволом в сторону потерпевшего, произведя тут же не менее трех автоматических неприцельных выстрелов», — рассказали в суде.

Выстрелы попали именно в пьяного военнослужащего. Ему прострелили живот, он погиб.

По завершении судебного разбирательства суд приговорил Монгуша к двум годам колонии-поселения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников