Российский оккупант Монгуш из автомата расстрелял сослуживцев 10 7.12.2022, 13:52

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Бойня произошла в полевом лагере военных РФ в Украине.

В одном из полевых лагерей российских оккупантов в Украине военный РФ в ходе пьяной ссоры открыл огонь из автомата, застрелив своего сослуживца.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на материалы Абаканского гарнизонного военного суда РФ.

13 июня 2022 года произошел конфликт между пьяным военнослужащим и другими солдатами. Сержант Монгуш решил навести порядок и начал стрелять в воздух из автомата, заряженного боевыми патронами. Об этом идет речь в материалах Абаканского гарнизонного военного суда РФ.

Отмечается, что на сержанта со спины накинулся другой российский военнослужащий и обхватил его сзади за предплечья.

«При этом Монгуш, не выпуская автомат из рук, непроизвольно направил его стволом в сторону потерпевшего, произведя тут же не менее трех автоматических неприцельных выстрелов», — рассказали в суде.

Выстрелы попали именно в пьяного военнослужащего. Ему прострелили живот, он погиб.

По завершении судебного разбирательства суд приговорил Монгуша к двум годам колонии-поселения.

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