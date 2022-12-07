Стала известна причина госпитализации Марии Колесниковой 8 7.12.2022, 14:03

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Мария Колесникова

Здоровье политзаключенной было подорвано в ШИЗО.

Политзаключенная Мария Колесникова практически не спала в ШИЗО и из-за этого начала терять сознание. Как пишет Telegram-канал Виктора Бабарико, это и стало причиной госпитализации политзаключенной.

«В ШИЗО было очень холодно, Маша практически не спала. Чтобы согреться она постоянно ходила, сделала рекордные 15 тысяч шагов по маленькой камере в один из дней. Детали Маша рассказала отцу во время встречи», — пишет Telegram-канал.

Мария в ШИЗО несколько раз теряла сознание. Также у нее было повышенное давление и тошнота:

— Она потеряла сознание в душе, поцарапав при падении ноги.

Стоит отметить, что врач из колонии каждое утро проводил осмотр. Он заявил, что якобы Колесникова не жаловалась на самочувствие. Однако ей в ШИЗО давали таблетки от давления, которые без жалоб на состояние здоровья не дали бы.

28 ноября Колесниковой вынесли очередное наказание — еще 10 суток ШИЗО. Адвоката не пустили.

«После обеда в этот день у нее начался кризис: к проблемам с давлением, тошнотой и обмороками добавилась мучительная боль в желудке, Маша буквально падала. Ее перевели в медицинский стационар, а вечером бригада скорой помощи экстренно доставила Марию в больницу», — пишет Telegram-канал.

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