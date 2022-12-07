Видеофакт: В Гродно автомобили беспомощно скользят и врезаются друг в друга 5 7.12.2022, 14:32

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Ситуацию засняла камера ТЦ «Парус».

Такой гололедицы, как во вторник 6 декабря, в Гродно уже давно не было. Скользили все: и пешеходы, и автомобили. Дороги, кстати, достаточно быстро привели в хорошее состояние, но дворовые территории и парковки супермаркетов еще долго оставались катками. В редакцию «Авто Гродно» прислали наглядное видео.

Камера засняла ситуацию на парковке ТЦ «Парус» на Ольшанке.

Сначала на парковку заехал водитель «Фиата» – и вскоре он уже ничего не мог поделать со своим автомобилем: машину сносило прямо на припаркованный «Фольксваген». Без ДТП не обошлось.

Аварию заметили сотрудники торгового центра и вышли на парковку. Они пытались предупредить второго водителя о том, что ехать сюда не нужно, но не успели и микроавтобус снесло прямо на «Фиат»:

Еще одна ситуация на парковке ТРК:

А вот какими в это время были тротуары:

Читатель «Авто Гродно» написал: «Уверен, будет самый непопулярный комментарий. Если такая ситуация – может, стоило бы отказаться (в моменте) от вождения? Все дороги моментально не посыпать».

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