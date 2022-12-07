CNN: Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной
- 7.12.2022, 20:40
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Режим ссылается на контртеррористическую угрозу.
Режим Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на контртеррористическую угрозу.
Об этом сообщает CNN.
Как отмечает издание, причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украино-белорусской границы.
«В этот период планируется перемещение военной техники и личного состава сил безопасности, временное ограничение передвижения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участками местности, использование имитационного оружия в учебных целях», - цитирует CNN сообщение Совбеза Беларуси.
Беларусь также вновь объявила о начале военных учений в рамках «осенней призывной кампании по прохождению начальной военной подготовки новобранцев».