закрыть
7 декабря 2022, среда, 20:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

CNN: Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной

  • 7.12.2022, 20:40
  • 1,062
CNN: Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной

Режим ссылается на контртеррористическую угрозу.

Режим Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на контртеррористическую угрозу.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украино-белорусской границы.

«В этот период планируется перемещение военной техники и личного состава сил безопасности, временное ограничение передвижения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участками местности, использование имитационного оружия в учебных целях», - цитирует CNN сообщение Совбеза Беларуси.

Беларусь также вновь объявила о начале военных учений в рамках «осенней призывной кампании по прохождению начальной военной подготовки новобранцев».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников