CNN: Беларусь перемещает войска вдоль границы с Украиной 7.12.2022, 20:40

1,062

Режим ссылается на контртеррористическую угрозу.

Режим Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на контртеррористическую угрозу.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, причиной таких действий белорусской армии является якобы рост напряженности вдоль украино-белорусской границы.

«В этот период планируется перемещение военной техники и личного состава сил безопасности, временное ограничение передвижения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участками местности, использование имитационного оружия в учебных целях», - цитирует CNN сообщение Совбеза Беларуси.

Беларусь также вновь объявила о начале военных учений в рамках «осенней призывной кампании по прохождению начальной военной подготовки новобранцев».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».