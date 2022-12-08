Кипр начал массово отказывать в визах россиянам 8.12.2022, 3:32

Причина отказа — недоверие к туристам.

Почти полсотни российских туристов, которые пришли 6 декабря в генконсульство Кипра в Санкт-Петербурге за визами, получили отказы. Только двоим путешественникам из 50 дали разрешение на въезд в страну и то однократно. Об этом пишет издание TourDom.ru со ссылкой на одного из турагентов.

По словам турагента, причина отказа у всех одна — недоверие к туристу. В официальном документе говорится: «Не представляется возможным убедиться в Вашем намерении покинуть территорию Республики Кипр в течение срока действия визы».

Подававшие на визу подготовили весь необходимый пакет документов: приглашение и банковскую гарантию от собственника жилья, документы на квартиру, спонсорское письмо.

Раньше Кипрское консульство лояльно относилось к российским гражданам, им очень редко отказывали, объясняет туроагент.

С декабря Кипр перестал выдавать российским гражданам бесплатные визы. Теперь ее оформление обходится в €80 для взрослых и в €40 — для детей от 6 до 12 лет.

Кипр одним из последних в Евросоюзе отказался выдавать туристические визы россиянам на прежних условиях. Раньше можно было заполнить анкету на сайте консульства и бесплатно получить про-визу. Сбор брали только с граждан, въезжающих в страну надолго: если гость планировал пробыть в республике до 90 дней, ему нужно было заплатить €20, многократная виза на 5 лет стоила €60.

После начала войны в Украине Кипр, как и другие страны Евросоюза, закрыл воздушное пространство для российских самолетов. В апреле кипрские власти лишили гражданства попавших под санкции российских бизнесменов: Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича, Алексея Кузьмичева и членов их семей. Из-за того, что Кипр присоединился к ограничениям против России, Москва включила его в список «недружественных» стран.

Ранее упрощенный визовый режим с Россией отменил Евросоюз. После этого почти все страны-участники повысили сумму визового сбора — для взрослых с €35 до €80, для детей — с €35 до €40. Стандартный срок рассмотрения заявления увеличился с 7 до 15 дней, и до 45 дней в случаях, если потребуются дополнительные документы. Страны также сократили срок, на который выдается виза.

Кроме того, шесть государств ЕС полностью закрыли въезд для граждан России даже с шенгенскими визами: Польша, Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Финляндия.

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