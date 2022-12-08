Еврокомиссия предоставит 25 млн евро на поддержку гражданского общества Беларуси
- 8.12.2022, 4:46
Куда пойдут средства.
Еврокомиссия одобрила новую программу поддержки гражданского общества Беларуси объемом 25 млн евро.
Об этом в Еврокомиссии сообщили 7 декабря.
Программа под названием «EU4Belarus: поддержка социальной устойчивости и развития человеческого капитала» имеет целью поддержать демократические стремления в стране.
Она будет направлена на финансирование работы общественных активистов, которые вопреки репрессиям пытаются продвигать демократические изменения, а также на поддержку студентов и ученых, которые заинтересованы в доступе к образовательным программам и стажировкам, путем предоставления стипендий, исследовательских грантов и содействия контактам с учреждениями в ЕС.
Как отмечают, благодаря поддержке ЕС стипендиальными программами сейчас пользуются около 520 белорусских студентов, и около 800 человек участвуют в дистанционных онлайн-курсах.
Новый пакет помощи позволит профинансировать еще 450 стипендиальных программ и 500 профессиональных обменов.