Еврокомиссия предоставит 25 млн евро на поддержку гражданского общества Беларуси 8.12.2022, 4:46

Куда пойдут средства.

Еврокомиссия одобрила новую программу поддержки гражданского общества Беларуси объемом 25 млн евро.

Об этом в Еврокомиссии сообщили 7 декабря.

Программа под названием «EU4Belarus: поддержка социальной устойчивости и развития человеческого капитала» имеет целью поддержать демократические стремления в стране.

Она будет направлена на финансирование работы общественных активистов, которые вопреки репрессиям пытаются продвигать демократические изменения, а также на поддержку студентов и ученых, которые заинтересованы в доступе к образовательным программам и стажировкам, путем предоставления стипендий, исследовательских грантов и содействия контактам с учреждениями в ЕС.

Как отмечают, благодаря поддержке ЕС стипендиальными программами сейчас пользуются около 520 белорусских студентов, и около 800 человек участвуют в дистанционных онлайн-курсах.

Новый пакет помощи позволит профинансировать еще 450 стипендиальных программ и 500 профессиональных обменов.

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