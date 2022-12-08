Валет, Таракан, Картофельный лось: как белорусы называют Лукашенко 8.12.2022, 8:23

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фото: anadolu agency

Список прозвищ белорусского диктатора.

За долгие годы правления Лукашенко приобрел немало обидных прозвищ. На некоторые из них диктатор публично обижался. Сайт Charter97.org рассказывает, как белорусы называют Лукашенко и почему.

Таракан

Одно из самых известных прозвищ, закрепившихся за Лукашенко, связано с предвыборной кампанией блогера Сергея Тихановского и лозунгом «Стоп Таракан!». Как рассказывал оппозиционер, слоган пришел ему в голову после стрима с активисткой из Глубокого Людмилой Борейко. Женщина на камеру рассказала сказку Корнея Чуковского «Тараканище». Это видео стало одним из самых популярных на канале «Страна для жизни».

Сергей Тихановский использовал в своей предвыборной кампании не только лозунг, но и тапок, которым предлагал прихлопнуть «насекомое».

Отметим, что Лукашенко сильно обиделся на прозвище «Таракан». В июне 2020 года диктатор встретился с брестскими активистами, протестовавшими против строительства аккумуляторного завода. Диктатор публично попросил не называть его «усатым тараканом»

»Саша три процента»

Прозвище также появилось во время предвыборной кампании 2020-го года. На ряде независимых сайтов прошли опросы, за кого белорусы будут голосовать на выборах. Лукашенко стабильно набирал 3% голосов. После этого «интернет-социология» в Беларуси была запрещена.

Однако сработал эффект Стрейзенд: цифры, которые запретил Лукашенко, стали мемом. «Трехпроцентный», «Саша три процента» — эти прозвища крепко закрепились за диктатором. Сакральной стала и цифра, с которой отождествляют себя соперники Лукашенко — 97%.

Картофельный лось

Российский политолог Валерий Соловей, который известен своими громкими прогнозами и инсайдами, в эфире «Радыё Свабода» рассказал, что Путин недолюбливает Лукашенко. За спиной глава Кремля называет белорусского диктатора «Картофельным лосем». С тех пор это прозвище стали часто использовать анонимные Telegram-каналы.

Фенцик

Украинское издание «Информатор» утверждает, что дед Лукашенко — военный преступник, член Российской фашистской партии, вождь профашистской «Русской Национальной Гвардии Чернорубашечников» Степан Фенцик.

Предполагаемый дед Лукашенко писал в своих воззваниях: «Наша эпоха выдвинула фашизм, фашизм — явление новое, передовое, прогрессивное. Демократия одряхлела, обанкротилась. Ей на смену победно идет фашизм, как концентрация народных сил. Фашизм конструктивен. Его задача — не разрушать, а строить!»

Белорусы, которые помнят слова похвалы Лукашенко в адрес Гитлера, подхватили версию украинских журналистов. На разных интернет площадках белорусы называют Лукашенко «Фенциком».

«Валет»

Украинский волонтерский проект InformNapalm опубликовал документ, согласно которому диктатор Лукашенко в 1987 году был завербован в Комитет государственной безопасности (КГБ) ССРР как агент под псевдонимом «Валет». В его задачи входило «решение контрразведывательных задач в Шкловском районе Могилевской области».

В характеристике Лукашенко под грифом «совершенно секретно» сказано, что узурпатор «чрезвычайно хитрый», склонный к интригам и жажде власти над окружающими.

Синепалый

Прозвище связано с заявлением самого Лукашенко.

«Если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло», — заявил диктатор в 2019 году.

Однако после сфальсифицированных выборов в 2020 Лукашенко заговорил по-другому. Перед рабочими Минского завода колесных тягачей, которые кричали ему уходи, диктатор заявил: «Пока меня не убьете, других выборов не будет».

Ряд Telegram-каналов используют именно это прозвище, когда пишет про Лукашенко. Также диктатора часто рисуют с синими пальцами.

Крыса

Во время митинга 23 августа 2020 года госСМИ показали кадры, на которых Лукашенко летит на вертолете над минским проспектом. Диктатор увидел расходящихся протестующих и сказал: «Как крысы разбежались».

Белорусы быстро среагировали. На следующем митинге сотни тысяч протестующих скандировали Лукашенко: «Сам ты крыса!»

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