Валет, Таракан, Картофельный лось: как белорусы называют Лукашенко
- 8.12.2022, 8:23
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Список прозвищ белорусского диктатора.
За долгие годы правления Лукашенко приобрел немало обидных прозвищ. На некоторые из них диктатор публично обижался. Сайт Charter97.org рассказывает, как белорусы называют Лукашенко и почему.
Таракан
Одно из самых известных прозвищ, закрепившихся за Лукашенко, связано с предвыборной кампанией блогера Сергея Тихановского и лозунгом «Стоп Таракан!». Как рассказывал оппозиционер, слоган пришел ему в голову после стрима с активисткой из Глубокого Людмилой Борейко. Женщина на камеру рассказала сказку Корнея Чуковского «Тараканище». Это видео стало одним из самых популярных на канале «Страна для жизни».
Сергей Тихановский использовал в своей предвыборной кампании не только лозунг, но и тапок, которым предлагал прихлопнуть «насекомое».
Отметим, что Лукашенко сильно обиделся на прозвище «Таракан». В июне 2020 года диктатор встретился с брестскими активистами, протестовавшими против строительства аккумуляторного завода. Диктатор публично попросил не называть его «усатым тараканом»
»Саша три процента»
Прозвище также появилось во время предвыборной кампании 2020-го года. На ряде независимых сайтов прошли опросы, за кого белорусы будут голосовать на выборах. Лукашенко стабильно набирал 3% голосов. После этого «интернет-социология» в Беларуси была запрещена.
Однако сработал эффект Стрейзенд: цифры, которые запретил Лукашенко, стали мемом. «Трехпроцентный», «Саша три процента» — эти прозвища крепко закрепились за диктатором. Сакральной стала и цифра, с которой отождествляют себя соперники Лукашенко — 97%.
Картофельный лось
Российский политолог Валерий Соловей, который известен своими громкими прогнозами и инсайдами, в эфире «Радыё Свабода» рассказал, что Путин недолюбливает Лукашенко. За спиной глава Кремля называет белорусского диктатора «Картофельным лосем». С тех пор это прозвище стали часто использовать анонимные Telegram-каналы.
Фенцик
Украинское издание «Информатор» утверждает, что дед Лукашенко — военный преступник, член Российской фашистской партии, вождь профашистской «Русской Национальной Гвардии Чернорубашечников» Степан Фенцик.
Предполагаемый дед Лукашенко писал в своих воззваниях: «Наша эпоха выдвинула фашизм, фашизм — явление новое, передовое, прогрессивное. Демократия одряхлела, обанкротилась. Ей на смену победно идет фашизм, как концентрация народных сил. Фашизм конструктивен. Его задача — не разрушать, а строить!»
Белорусы, которые помнят слова похвалы Лукашенко в адрес Гитлера, подхватили версию украинских журналистов. На разных интернет площадках белорусы называют Лукашенко «Фенциком».
«Валет»
Украинский волонтерский проект InformNapalm опубликовал документ, согласно которому диктатор Лукашенко в 1987 году был завербован в Комитет государственной безопасности (КГБ) ССРР как агент под псевдонимом «Валет». В его задачи входило «решение контрразведывательных задач в Шкловском районе Могилевской области».
В характеристике Лукашенко под грифом «совершенно секретно» сказано, что узурпатор «чрезвычайно хитрый», склонный к интригам и жажде власти над окружающими.
Синепалый
Прозвище связано с заявлением самого Лукашенко.
«Если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло», — заявил диктатор в 2019 году.
Однако после сфальсифицированных выборов в 2020 Лукашенко заговорил по-другому. Перед рабочими Минского завода колесных тягачей, которые кричали ему уходи, диктатор заявил: «Пока меня не убьете, других выборов не будет».
Ряд Telegram-каналов используют именно это прозвище, когда пишет про Лукашенко. Также диктатора часто рисуют с синими пальцами.
Крыса
Во время митинга 23 августа 2020 года госСМИ показали кадры, на которых Лукашенко летит на вертолете над минским проспектом. Диктатор увидел расходящихся протестующих и сказал: «Как крысы разбежались».
Белорусы быстро среагировали. На следующем митинге сотни тысяч протестующих скандировали Лукашенко: «Сам ты крыса!»