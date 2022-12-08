Над центральной частью Севастополя прогремел мощный взрыв 5 8.12.2022, 8:45

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За несколько секунд до него был слышен странный звук.

Над центральной частью Севастополя в 6:50 по местному времени прогремел мощный взрыв, сообщает корреспондент «Крым.Реалии».

За несколько секунд до того, как раздался взрыв, был слышен громкий протяжный звук, похожий на пуск ракеты.

Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей сообщает, что «в районах Стрелецкой бухты и Летчиков от взрыва сработала сигнализация автомобилей».

Российские власти Севастополя, а также Минобороны РФ пока ситуацию не комментировали. Украинские официальные лица и военные также на данный момент не комментируют инцидент.

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