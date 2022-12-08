Nissan распродает склад в Минске 8.12.2022, 14:07

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Новых поставок автомобилей в Беларусь не будет.

Стало известно, что в Беларусь больше не будет новых поставок автомобилей Nissan. На данный момент дилер начал процесс ликвидации склада.

На складе и в шоуруме автоцентра «ДрайвМоторс» на Долгиновском тракте 186 остались две модели: Nissan Terrano и Qashqai. Машины представлены в разных комплектациях.

Кроссовер Nissan Terrano в комплектации Elegance подешевел до 64 571 рубля. Доступны только 3 автомобиля.

Городской кроссовер Nissan Qashqai в комплектации SE можно купить за 84 207 рублей. Это почти на 20 тысяч рублей меньше, чем было раньше. Автомобилей этой модели доступно больше.

После распродажи склада автомобилей Nissan в наличии новые поставки из Европы или Японии в обозримом будущем не предвидятся.

«На рынке получит большее развитие направление японских автомобилей с пробегом. А вот новых партий по объективным причинам ожидать не стоит. Так что, по сути, мы распродаем последние автомобили без пробега. Понятно, что никакой радости от этого не испытываем, но такова реальность. Что касается обслуживания японских автомобилей, то оно продолжится в полной мере и по всем обязательствам», – сообщили в автоцентре «ДрайвМоторс».

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