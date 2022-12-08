Резников рассказал о новых дронах, которые допущены для эксплуатации в ВСУ 1 8.12.2022, 14:08

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Алексей Резников

Могли ли они атаковали российские аэродромы?

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, что за последние 30 дней для эксплуатации в ВСУ поступили семь образцов беспилотников украинского производства.

«Ранее армия принимала в эксплуатацию 1−2 образца БПЛА в год. Для сравнения: за последние 30 дней для эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства», — рассказал Резников.

«Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат», — написал он.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские дроны два дня подряд наносили удары по авиабазам в России. В Курске в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. После ударов беспилотников по аэродромам в Энгельсе и Рязани были повреждены три российских самолета.

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