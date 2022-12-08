Генерал Милли: Зимой ВСУ могут начать наступление 1 8.12.2022, 14:46

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Марк Милли

Путин уже потерпел поражение.

Ракетные удары России по мирным жителям Украины не влияют на решимость ВСУ.

Об этом заявил генерал армии США Марк Милли. Американский военный назвал действия РФ неприемлемыми.

По словам генерала, Путин потерпел поражение в целом, однако впереди еще много боевых действий. В своем заявлении Милли вспомнил, как ВСУ отбили первую атаку на Киев, а затем устояли в боях на востоке.

Также американский генерал отметил, что зима может стать шансом для ВСУ:

— Появится потенциальная возможность для наступления действия обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности. Поэтому мы увидим, что с этим произойдет.

Американский генерал считает, что оккупанты пытаются сломать хребет и волю украинского народа. Но все увидят «повышение уровня устойчивости и сопротивления со стороны украинского народа».

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