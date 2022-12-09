Масштабный пожар в Москве: в торговом центре прогремели взрывы 15 9.12.2022, 8:04

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Возгоранию присвоена высшая категория сложности.

Масштабный пожар произошел в крупном торговом комплексе «Мега Химки», расположенном на Ленинградском шоссе, около границы Москвы и Московской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.

Региональное управление МЧС сообщает, что площадь пожара составляет 7 тысяч кв. м, ему присвоена высшая категория сложности.

Представитель МЧС сказал, что загорелась кровля гипермаркета «OBI». По предварительным данным, пострадавших нет.

На видео, которые публикуются в Telegram, видно зарево и столб дыма над торговым центром. Кроме того, слышны взрывы.

О причинах пожара не сообщается.

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