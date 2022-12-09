Хотели убить Шольца: шокирующие подробности неудачного переворота в Германии 2 9.12.2022, 9:07

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Олаф Шольц

Эксперты указывают на связь путчистов с Россией.

В Германии мятежники из радикального движения «Граждане Рейха» планировали убить немецкого канцлера Олафа Шольца. Радикальное движение отрицает легитимность ФРГ и призывает к свержению федеральных учреждений.

Немецких мятежников из правоэкстремистской организации Reichsbürger арестовали в среду, 7 декабря. Кроме убийства Шольца они планировали прекратить поставки электроэнергии в стране и быстро создать собственные вооруженные силы.

The New York Times со ссылкой на источники в немецкой прокуратуре сообщает, что заговорщики хотели убить или депортировать еще 17 высокопоставленных немецких политиков, преимущественно законодателей.

Радикалы даже планировали назначить так называемым главой нового Совета 71-летнего принца Генриха XIII. Последний утверждает, что принадлежит к аристократическому роду Ройсов.

Его план заключался в том, чтобы захватить Германию, превратить ее в монархию и занять трон.

Сообщается, что некоторые из более чем полусотни подозреваемых были вооружены. В ходе полицейских рейдов изъяли 50 единиц оружия: арбалеты, ружья, пистолеты, патроны и тактические жилеты.

Полиция следила за группировкой с весны. Немецкие стражи порядка утверждают, что мятежники купили спутниковые телефоны, которыми хотели воспользоваться после того, как будет выключено электроснабжение по всей стране и телекоммуникационная сеть.

Депутат от «Партии зеленых» Сара Нанни заявила, что попытка радикалов совершить переворот, хоть и была глупой, но все равно остается опасной.

«Продолжают появляться дополнительные подробности, которые ставят под сомнение то, были ли эти люди достаточно умными, чтобы спланировать и совершить такой переворот. Но факт остается фактом: как бы глупы ни были их идеи и безнадежны их планы, даже эта попытка опасна» , – заявила она.

Что известно о планировании переворота в Германии

Немецкие правоохранители провели спецоперацию против экстремистов, планировавших похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Обыски прошли в 130 квартирах, офисах и складских помещениях, в том числе казармах Командование сил специального назначения в Кальве.

Под следствием за членство или поддержку террористической организации находятся 52 подозреваемых.

Группировка экстремистов, которая планировала провести государственный переворот в Германии, была разделена на 2 группы: гражданскую часть с внутренним названием «Рада» и воинскую часть – «теневое правительство», которое также называли «Новая немецкая армия».

В состав «Новой немецкой армии» вошли несколько бывших и по меньшей мере один действующий военнослужащий Бундесвера.

Эксперты указывают на связь заговорщиков с Кремлем.

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