ВСУ нанесли оккупантам колоссальные потери на Запорожье: госпиталь переполнен 1 9.12.2022, 9:39

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Украинские военные нанесли удары по скоплениям вражеских войск в семи местах.

Российские оккупационные войска понесли огромные потери в Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на пятницу, 9 декабря.

Отмечается, что были нанесены удары по районам сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области.

Потери войск РФ составили около 240 человек ранеными, сообщает Генштаб.

Уничтожены три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.

«Развернутый на базе Токмакского противотуберкулезного диспансера госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.

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