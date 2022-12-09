ВСУ нанесли оккупантам колоссальные потери на Запорожье: госпиталь переполнен

ВСУ нанесли оккупантам колоссальные потери на Запорожье: госпиталь переполнен1
- 9.12.2022, 9:39
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Украинские военные нанесли удары по скоплениям вражеских войск в семи местах.
Российские оккупационные войска понесли огромные потери в Запорожской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на пятницу, 9 декабря.
Отмечается, что были нанесены удары по районам сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области.
Потери войск РФ составили около 240 человек ранеными, сообщает Генштаб.
Уничтожены три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов.
«Развернутый на базе Токмакского противотуберкулезного диспансера госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.