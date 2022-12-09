Конструкции отлетали на десятки метров: новые видео взрывов в Москве 2 9.12.2022, 12:13

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Фото: Соколова Дарья/ТАСС

Свидетели пожара в ТЦ «Мега Химки» показали «голливудские» кадры.

9 декабря в Москве начался масштабный пожар в торговом центре «Мега Химки».

Об этом сообщает «24 канал». Известно, что, по меньшей мере, один человек погиб.

На опубликованных кадрах можно увидеть начало пожара в торговом центре. Позже видно, как конструкции здания начали отлетать на десятки метров.

Российские спасатели заявили, что пожар произошел в результате «нарушения во время сварочных работ». Впрочем, это не похоже на истинную причину, особенно учитывая, что взрыв прогремел в 5 утра.

Также появились кадры изнутри ТЦ, где загорелся строительный гипермаркет «OBI». Российские СМИ говорят, что пожар начался в зоне разгрузки.

«Пожар произошел во время ремонта кровли на складе «OBI» – рабочие усиливали металлоконструкции здания. Для этого была задействована электрическая сварка. Из-за отлетевшей искры началось возгорание и огонь начал быстро распространяться», – пишут местные телеграм-каналы.

Позже во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что страховые убытки от пожара в ТЦ – 20–30 миллиардов рублей – станут рекордными для подобных объектов.

Что известно о масштабном пожаре в московском ТЦ

Во время пожара внутри ТЦ были люди. По словам очевидцев, работники были эвакуированы с другой стороны здания сразу после звука сигнализации.

По меньшей мере, один человек погиб – это был охранник Сергей Смуров.

Сначала российские экстренные службы заявляли, что рассматривают поджог как вероятную причину пожара. Однако версия быстро изменилась – сказали, будто это было короткое замыкание. Потом появилась третья причина – сварочные работы по пристройке к зданию.

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