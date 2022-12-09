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ВСУ показали, как уничтожают передовые позиции оккупантов на Херсонщине

  • 9.12.2022, 18:41
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ВСУ показали, как уничтожают передовые позиции оккупантов на Херсонщине

Видеофакт.

Украинские защитники показали, как уничтожают передовые позиции российских оккупационных войск на левом берегу Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram пресс-секретарь оперативного командования Юг Владислав Назаров.

«Точными ударами из гранатометов воины отрабатывают по наблюдательным пунктам, скоплениям вражеской силы, а также по огневым позициям», — говорится в подписи к ролику.

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