Ученые разработали технологию передачи Wi-Fi с помощью солнца и стекла 1 9.12.2022, 21:47

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Как это работает.

Ученые из Университета науки и технологий им. Короля Абдаллы в Саудовской Аравии разработали технологию, позволяющую передачу беспроводного интернета, питающегося от Солнца, через специальное стекло. Об этом сообщает Euronews.

«Я надеюсь, что в будущем „умные“ современные офисные здания с гигантскими стеклянными окнами будут работать с интернетом на основе этой технологии», — заявил профессор и ведущий исследователь проекта Осама Амин.

Технология, использующая окна для передачи данных в интернете, все еще находится на начальном этапе с широкополосной скоростью интернета около 15–16 Кбит/с.

«Наше намерение состоит в том, чтобы радикально увеличить это число, но сейчас его уже можно использовать для различных приложений, поскольку датчикам нужна низкая скорость передачи данных», — сказал Амин.

Отмечается, что саудовская инновация использует поляризацию солнечного света для передачи данных с помощью интеллектуальных стеклянных элементов, известных как двухкомпонентные жидкокристаллические затворы (DLS).

Электромагнитная поляризация — одно из свойств электромагнитных волн, например, света. По его словам, поляризация позволяет превратить солнечный свет в «своего рода кодировку единиц и нулей, заранее определяемый исходными данными, поступающими через кабель локальной сети, подключенного к краю «смарт-стекла».

«LAN-кабель подключается к маршрутизатору, и тогда мы можем получить этот сигнал Wi-Fi. В нашей системе кабель LAN будет подключен к краю стекла, стекло будет передатчиком для наземного кабеля, и вместо использования электричества для распространения сигнала он будет использовать только солнечный свет», — добавил Амин.

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