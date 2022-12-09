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Демократическая партия США потеряла одного сенатора, но не большинство

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  • 9.12.2022, 22:32
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Демократическая партия США потеряла одного сенатора, но не большинство

Ряды партии покинула сенатор от Аризоны.

Демократическая партия США потеряла один голос в Сенате: избранная от демократов в штате Аризона сенатор Кирстен Синема объявила о своем решении стать независимой. Об этом она сообщила в интервью Politico.

Сенатор подчеркнула, что не намерена входить в коалицию с республиканцами и что будет голосовать так, как делала это до сих пор.

«Ничего не изменится ни в моих ценностях, ни в моем поведении. Я не ожидаю, что что-то изменится в структуре Сената. Это та же работа, которую я делаю всегда. Я просто намерена работать независимо», — заявила она.

По ее словам, решение покинуть Демократическую партию она приняла взвешенно, прежде всего потому, что «никогда не вписывалась в рамки ни одной политической партии».

Такое решение политика, между тем, не означает, что демократы лишатся большинства в Сенате и контроля над комитетами, поскольку при равном количестве мест у демократов и республиканцев участие в голосованиях имеет право принимать вице-президент США, чей голос станет решающим. В настоящее время вице-президентом является представитель демократов Камала Харрис.

В Сенате уже есть два независимых политика: Берни Сандерс и Ангус Кинг, которые, вместе с тем, регулярно голосуют за предложения Демократической партии.

Ранее Синема проголосовала за осуждение бывшего президента Дональда Трампа в обоих процессах по импичменту, выступала против поддерживаемой Трампом судьи Верховного суда Эми Кони Барретт и поддержала предложенную Байденом судью Верховного суда Кетанджи Браун Джексон. Она также поддержала два законопроекта Демократической партии действующего Конгресса: один о помощи в борьбе с коронавирусом, другой — о климате, отпускаемых по рецепту лекарствах и налогах.

Сенатор поддерживает хорошие отношения с Байденом и лидером большинства в Сенате, а также с лидером меньшинства Митчем Макконнеллом, который несколько месяцев назад пригласил ее выступить с речью о двупартийности в своем родном штате.

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