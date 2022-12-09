Пашинян заставил Путина ждать и выдвинул претензии по Карабаху 6 9.12.2022, 22:43

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Президента России Владимира Путина в очередной раз заставили ждать во время официальной встречи с лидером другого государства. На этот раз на переговоры с главой Кремля в рамках саммита ЕАЭС в Бишкеке не торопился премьер-министр Армении.

Соответствующие кадры публикует «Украина 365».

«На этот раз на встречу с российским президентом не торопился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Путин попытался замять опоздание, сделав вид, что обсуждает что-то со своим помощником Юрием Ушаковым», - комментируют опубликованный ролик блогеры.

Помимо этого, глава армянского правительства предъявил президенту РФ претензии по ситуации в Карабахе. Он отметил, что обстановка в регионе по-прежнему остается напряженной. Более того, рост напряженности фиксируется в зоне ответственности российских войск , выполняющих «миротворческую миссию».

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