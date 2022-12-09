закрыть
10 декабря 2022, суббота, 0:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Три страны ЕС построят водородный трубопровод

  • 9.12.2022, 23:39
  • 1,222
Три страны ЕС построят водородный трубопровод

Стоимость проекта оценивается примерно в 2,5 млрд евро.

Испания, Португалия и Франция планируют к 2030 году завершить проект подводного трубопровода из Барселоны в Марсель для экологически чистого водорода. Эта цель была сформулирована главами правительств Испании и Португалии Педро Санчесом и Антониу Коштой, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном в пятницу, 9 декабря, во время встречи в Аликанте на юге Испании. Планируется, что по трубопрводу будет транспортироваться около двух миллионов тонн водорода в год, передает DW.

Ожидается, что ЕС также примет участие в финансировании проекта, общая стоимость которого оценивается примерно в 2,5 млрд евро. Для этого заявка на включение проекта в список так называемых проектов общего интереса (PCIs) должна быть подана в Брюссель не позднее 15 декабря 2022 года.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, присутствовавшая на встрече вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, приветствовала соглашение как важный элемент европейской программы REPowerEU, направленной на обеспечение инвестиций в энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и инфраструктуру. Цель — сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году, т.е. прекратить выброс парниковых газов, разрушающих климат.

В 2030 году ЕС будет производить примерно десять миллионов тонн «зеленого» водорода и столько же импортировать, сказала фон дер Ляйен. Для этого как раз и необходимы такие транспортные возможности, как трубопровод с Пиренейского полуострова. Испания и Португалия надеются стать крупными производителями «зеленого» водорода, который будет производиться с помощью возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнце и вода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников