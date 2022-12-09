Три страны ЕС построят водородный трубопровод 9.12.2022, 23:39

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Стоимость проекта оценивается примерно в 2,5 млрд евро.

Испания, Португалия и Франция планируют к 2030 году завершить проект подводного трубопровода из Барселоны в Марсель для экологически чистого водорода. Эта цель была сформулирована главами правительств Испании и Португалии Педро Санчесом и Антониу Коштой, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном в пятницу, 9 декабря, во время встречи в Аликанте на юге Испании. Планируется, что по трубопрводу будет транспортироваться около двух миллионов тонн водорода в год, передает DW.

Ожидается, что ЕС также примет участие в финансировании проекта, общая стоимость которого оценивается примерно в 2,5 млрд евро. Для этого заявка на включение проекта в список так называемых проектов общего интереса (PCIs) должна быть подана в Брюссель не позднее 15 декабря 2022 года.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, присутствовавшая на встрече вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, приветствовала соглашение как важный элемент европейской программы REPowerEU, направленной на обеспечение инвестиций в энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и инфраструктуру. Цель — сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году, т.е. прекратить выброс парниковых газов, разрушающих климат.

В 2030 году ЕС будет производить примерно десять миллионов тонн «зеленого» водорода и столько же импортировать, сказала фон дер Ляйен. Для этого как раз и необходимы такие транспортные возможности, как трубопровод с Пиренейского полуострова. Испания и Португалия надеются стать крупными производителями «зеленого» водорода, который будет производиться с помощью возобновляемых источников энергии, таких как ветер, солнце и вода.

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