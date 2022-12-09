В субботу Алесю Беляцкому вручат Нобелевскую премию мира 9.12.2022, 23:44

Правозащитника будет представлять его жена Наталья Пинчук.

В Осло состоялась пресс-конференция с лауреатами Нобелевской премии мира. Правозащитника Алеся Беляцкого представляла его жена Наталья Пинчук. Она назвала премию мужу премией для всего белорусского народа.

В субботу состоится торжественное вручение премии белорусскому политзаключенному и правозащитнику.

Жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук призвала мир помнить о борьбе белорусов. Она выступила в Осло на пресс-конференции с лауреатами Нобелевской премии мира, передает «Белсат».

«К сожалению, ситуация в Беларуси такова, что люди за право отстаивать свою позицию подвергаются репрессиям. Алесь – один из таких людей, но не единственный пример», – отметила Наталья Пинчук.

Она сказала, что война имеет различные проявления: захват территории, убийства людей и другие ужасы.

«В Беларуси война другого рода: скрытая, невидимая. Население настолько подавлено, что почти не имеет своего слова. Премия для Алеся – это премия для белорусского народа. Помним, пожалуйста, и о нашей войне – войне белорусского народа», – призвала Пинчук.

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