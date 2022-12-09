закрыть
10 декабря 2022, суббота, 0:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В субботу Алесю Беляцкому вручат Нобелевскую премию мира

  • 9.12.2022, 23:44
В субботу Алесю Беляцкому вручат Нобелевскую премию мира

Правозащитника будет представлять его жена Наталья Пинчук.

В Осло состоялась пресс-конференция с лауреатами Нобелевской премии мира. Правозащитника Алеся Беляцкого представляла его жена Наталья Пинчук. Она назвала премию мужу премией для всего белорусского народа.

В субботу состоится торжественное вручение премии белорусскому политзаключенному и правозащитнику.

Жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук призвала мир помнить о борьбе белорусов. Она выступила в Осло на пресс-конференции с лауреатами Нобелевской премии мира, передает «Белсат».

«К сожалению, ситуация в Беларуси такова, что люди за право отстаивать свою позицию подвергаются репрессиям. Алесь – один из таких людей, но не единственный пример», – отметила Наталья Пинчук.

Она сказала, что война имеет различные проявления: захват территории, убийства людей и другие ужасы.

«В Беларуси война другого рода: скрытая, невидимая. Население настолько подавлено, что почти не имеет своего слова. Премия для Алеся – это премия для белорусского народа. Помним, пожалуйста, и о нашей войне – войне белорусского народа», – призвала Пинчук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников