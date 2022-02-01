В Беларуси начали «тайную» мобилизацию резервистов 1 1.02.2022, 8:18

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Даты в повестках совпадают со сроками российских учений.

Военкоматы в Беларуси начали слать повестки о явке офицерам-резервистам. Об этом сообщают читатели независимых изданий и телеграм-каналов. Требуется явиться для отправки на сборы, даты которых во многом совпадают с датами российских учений на территории Беларуси. Сайт Министерства обороны о вызове резервистов ничего не сообщает.

Повестки получили офицеры разных военных специальностей, пока доподлинно известно о нескольких случаях. Провести в армии всего предлагается 25 дней. Сборы будут и на полигонах, и в Военной академии.

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