В Беларуси начали «тайную» мобилизацию резервистов

В Беларуси начали «тайную» мобилизацию резервистов1
- 1.02.2022, 8:18
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Даты в повестках совпадают со сроками российских учений.
Военкоматы в Беларуси начали слать повестки о явке офицерам-резервистам. Об этом сообщают читатели независимых изданий и телеграм-каналов. Требуется явиться для отправки на сборы, даты которых во многом совпадают с датами российских учений на территории Беларуси. Сайт Министерства обороны о вызове резервистов ничего не сообщает.
Повестки получили офицеры разных военных специальностей, пока доподлинно известно о нескольких случаях. Провести в армии всего предлагается 25 дней. Сборы будут и на полигонах, и в Военной академии.