В Минске арестовали брата Латушко 13 1.02.2022, 8:33

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Павел Латушко

У задержанного сейчас проходят обыски.

В Минске задержали Анатолия Латушко — двоюродного брата руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко.

Задержание произошло ночью, вместе с Анатолием Латушко задержали Елену Малиновскую и еще одну женщину (1963 года рождения). По предварительной информации, им вменяют ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство) за рисование через трафареты «Пагони», пишет «Весна».

У задержанных сейчас проходят обыски, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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