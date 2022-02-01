В Минске арестовали брата Латушко

В Минске арестовали брата Латушко13
- 1.02.2022, 8:33
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У задержанного сейчас проходят обыски.
В Минске задержали Анатолия Латушко — двоюродного брата руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко.
Задержание произошло ночью, вместе с Анатолием Латушко задержали Елену Малиновскую и еще одну женщину (1963 года рождения). По предварительной информации, им вменяют ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство) за рисование через трафареты «Пагони», пишет «Весна».
У задержанных сейчас проходят обыски, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.