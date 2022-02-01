«Каждый второй - БЧБ-шник»: среди силовиков Лукашенко начались разброд и шатание 14 1.02.2022, 8:55

19,460

Все может рассыпаться как карточный домик в любой момент.

Главная опора режима - силовая - находится в очень хлипком положении. "Каждый второй - БЧБ-шник, каждый десятый - крыса".

Все достаточно плачевно по нескольким параметрам, пишет телеграм-канал cynic.

Те, кто надеялись на Россию, начинают немного осознавать реалии "Крыма на кончиках пальцев".

Остальным тыкают чистками во ФСИН. Реплики достаточно однозначные: "Это ж они своих вычищать начали. Своих, прикормленных. А нас им вообще не жалко будет". И действительно жалко не будет - в случае "горизонтального силового транзита" запачканных на потеху публике придется "выпороть". Все, кто оказался по локоть в крови, не найдут ни работу, ни понимание, ни лояльность. Да и свободу могут потерять.

С "молодняком" начались проблемы. Нужно было набивать статистику - в силовые структуры пустили тех, кого 3 года назад даже на порог бы не пустили. А это ребята простые - никакой дисциплины, никакого порядка.

Жестокие до ужаса, но под горячую руку попадают все. "Высокие чины" постоянно как на пороховой бочке - то "сверху" какое-то странное постановление приходит, то "снизу" новые кадры начинают переходить границы и трогать тех, кого трогать запрещено.

Приходится заминать дела, а голоса "семей" доходят все выше, и все чаще прилетает по высоким шапкам за молодых специалистов с дубинками.

А после каждого наглухо закрытого шума в результате странных казусов с членами "приближенных семей" должны слетать погоны - "не досмотрел, прошляпил, не научил - теперь отвечай своей головой".

Одни разводят руками, оправдываясь, что не могут контролировать ситуацию в нынешних реалиях. Вторые смиряются с положением и ищут выход на дне бутылки. Третьи спокойно собирают чемоданы и ждут, когда отправят на выход, да молятся, чтоб из кабинета не улететь за решетку.

Бывшие высокие авторитеты оказываются закопаны под грузом недоверия - тот же Кубраков, стремительно шедший к успеху, оказался вообще без влияния: лишним винтикам силового аппарата приходится довольствоваться медленным гниением собственного влияния и авторитета.

Лукашенко, начав использовать людей как "функции", поставил счетчик даже для своих "штыков". Использованные верные кадры, сумевшие не согласиться с "хозяином", были отправлены на свалку. А новых не найти.

После Казахстана "мелочь" еще не поняла, что произошло, а "старшие" осознают, что сосед по окопу, демонстративно выгнав Лукашенко первым, намекнул, что лояльности больше не будет - и денег не будет.

Иносказательное "Жрите свой профицит" означало конец бесконечным кредитам. И сегодня Москва опять подтвердила свое недовольство.

Все шатается и может рассыпаться как карточный домик в любой момент. А Лукашенко продолжает перетаскивать карты, делая шанс фатального передвижения коек все более вероятным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».