Премьер-министр Эстонии поручила разобраться с белорусским транзитом нефти 3 1.02.2022, 9:03

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В стране разгорается скандал.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поручила профильным министерствам выяснить, имело ли место злонамеренное нарушение санкций в отношении Беларуси в ходе транзита через Эстонию нефтепродуктов из этой страны, сообщает delfi.ee.

"По теме соблюдения санкций против Беларуси государству высказан серьезный упрек. Ситуация выглядит очень плохо, и я отношусь к этому очень серьезно.

Принципиальная внешняя политика должна выражаться и в ее применении дома — если мы договорились о санкциях, мы должны их применять, и если появляются пробелы, то нужно их устранять. В противном случае мы умаляем свою собственную убедительность и голос на международной арене.

Министерство иностранных дел, Министерство экономики и коммуникаций, Налогово-таможенный департамент должны детально вникнуть в подозрения. Компетентные ведомства должны оценить — происходит умышленное уклонение от санкций или злоупотребляют пробелами в законодательстве.

Я позвонила утром министру иностранных дел Эве-Марии Лийметс и попросила вынести тему для обсуждения на совещании правительства. Цель — максимально быстро понять ситуацию и выяснить, нарушались ли санкции", — прокомментировала сегодняшнюю статью в газете Eesti Päevaleht глава правительства.

Издание сообщило сегодня, что Беларусь, попавшая под санкции ЕС, использует Эстонию для экспорта рекордно крупных объемов своих нефтепродуктов.

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